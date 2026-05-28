Cosa fare in città | gli eventi del ponte del 2 giugno

Durante il ponte del 2 giugno nel novarese e nel VCO si svolgeranno numerosi eventi tra cui spettacoli, concerti, mostre, mercatini, incontri e laboratori. Le iniziative si terranno sia in città che nelle zone circostanti, offrendo diverse opportunità di partecipazione per i cittadini. La programmazione comprende anche manifestazioni pubbliche e attività culturali distribuite lungo tutto il fine settimana. I dettagli specifici sugli orari e le location non sono stati ancora comunicati.

Un (lungo) fine settimana con tanti appuntamenti è in arrivo nel novarese e Vco.In programma in città e non solo ci sono spettacoli, concerti, mostre, incontri, mercatini, manifestazioni, laboratori e tanto altro. Scopriamo insieme gli eventi principali di questo ponte del 2 giugno. Per l'elenco. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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