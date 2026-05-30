Gli ex vicini di Sempio hanno riferito che Andrea trascorreva molto tempo in quella casa. Le testimonianze vengono riprese in programmi televisivi dedicati al caso, che continuano ad approfondire gli aspetti dell’indagine. Non sono stati forniti dettagli su cosa esattamente facesse in quella abitazione, ma le dichiarazioni contribuiscono a mantenere vivo l’interesse pubblico e mediatico sulla vicenda.

Nuovi approfondimenti televisivi e nuove testimonianze continuano ad alimentare il dibattito attorno al caso Garlasco. A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007, l’attenzione resta concentrata sugli sviluppi dell’inchiesta che vede Andrea Sempio indagato dalla Procura di Pavia. Tra trasmissioni televisive, intercettazioni e analisi degli investigatori, il caso continua a occupare il centro della cronaca. Nelle ultime ore il programma Mattino Cinque, in onda su Canale 5, è tornato a occuparsi della vicenda con un servizio realizzato a Vigevano, dove l’inviato ha raccolto alcune testimonianze di persone che in passato hanno vissuto accanto a Sempio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Cosa faceva Andrea in quella casa”. Garlasco, parlano gli ex vicini di Sempio

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Delitto di Garlasco, i possibili moventi di Andrea Sempio - Ore 14 Sera 04/12/2025

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