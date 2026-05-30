cortona attivate tutte le licenze taxi disponibili ora sono cinque i veicoli autorizzati

A Cortona sono state attivate tutte le licenze taxi disponibili, portando a cinque il numero di veicoli autorizzati.

Arezzo, 30 maggio 2026 – . Potenziato il trasporto pubblico alla vigilia della stagione turistica. Rossi «Migliora ancora il servizio per i visitatori ma anche per i concittadini». Lo Sportello unico della attività produttive (Suap) ha emanato altre due licenze per il servizio taxi a Cortona. Salgono quindi a cinque le vetture operative nel territorio comunale, che operano in rete, come previsto dalla normativa. «La nuova stagione turistica potrà contare su altri due taxi - dichiara l’assessore alle Attività produttive, Paolo Rossi - ringrazio l’ufficio... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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