Bando per le nuove licenze taxi Sedici le richieste arrivate

È stato chiuso il bando per le nuove licenze taxi. Sono arrivate in totale sedici richieste, mentre i posti disponibili erano dieci. Le domande sono state presentate entro la scadenza prevista e ora si attende la valutazione da parte delle autorità competenti. Il numero di richieste supera quindi le licenze disponibili, aprendo la strada a eventuali assegnazioni o procedure di selezione.

Servizio taxi: chiuso il bando per le nuove licenze, le domande pervenute coprono i posti disponibili che erano complessivamente dieci. Si è dunque conclusa la procedura di evidenza pubblica avviata dall’amministrazione comunalee di Lucca per l’assegnazione di dieci nuove licenze taxi, finalizzata al potenziamento strutturale del servizio di trasporto pubblico non di linea. Le domande pervenute coprono integralmente il numero dei posti messi a bando, confermando l’interesse del settore e la validità dell’intervento promosso dall’amministrazione comunale per rispondere alla crescente domanda di mobilità registrata in città. Sono infatti state protocollate entro i tempi previsti sedici domande, quattro relative al servizio stagionale e dodici relative al servizio ordinario.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bando per le nuove licenze taxi. Sedici le richieste arrivate Nuove licenze Taxi e Ncc: più di 30 richieste, pronta la graduatoriaSono stati 36 in tutto i partecipanti al concorso pubblico per l’assegnazione di licenze per l’esercizio del servizio di Taxi e Noleggio con... Fiumicino, in arrivo il bando per 28 nuove licenze taxi stagionaliFiumicino, 8 aprile 2026 – Dopo il via libera del Consiglio comunale arrivato lo scorso gennaio, il Comune di Fiumicino si prepara a pubblicare il...