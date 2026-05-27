primi colloqui milanesi con i papabili ds rimbalzano i nomi di botturi e lucioni

I primi colloqui a Milano con i candidati per il ruolo di direttore sportivo hanno visto incontri con Botturi e Lucioni. La giornata di ieri ha coinvolto il presidente, il vice presidente, il direttore sportivo e l’amministratore delegato. Gli incontri si sono concentrati su possibili nomi e strategie future, senza annunci ufficiali o decisioni definitive. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata al termine delle riunioni.

Giornata di approfondimenti, ieri, a Milano, per il presidente aquilotto Charlie Stillitano che ha incontrato il vice presidente Andrea Corradino, il ds Stefano Melissano, l’ad Andrea Gazzoli. A margine anche incontri con qualche direttore sportivo tra i papabili a ricoprire la carica che a breve sarà vacante, dopo la programmata separazione con Stefano Melissano. Con uno di questi ds vi era già stato un colloquio quindici giorni fa. Trattasi di operatori di mercato di spessore e di riprovata esperienza. Oggi e domani sono previste altre riunioni in terra meneghina, ragion per cui Stillitano ritarderà il suo arrivo alla Spezia. Tra i nomi... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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