Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la trattativa tra una palestra e l'Inter si concentra su Frattesi. La questione riguarda anche l'intervento di Sarri. La notizia sottolinea che ci sono differenze tra le intenzioni e le azioni concrete, evidenziando la distanza tra le parole e i fatti. Nessun dettaglio aggiuntivo o conferma ufficiale è stato fornito riguardo alle modalità o ai tempi della possibile operazione.

2026-05-29 08:50:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal CdS: Si dice che tra il dire e il fare ci passi il mare. Beh, giusto per traslare il concetto, l’Inter vuole Palestra, ma per portarlo effettivamente alla corte di Chivu, il club nerazzurro dovrà affrontare una lunga traversata. Ce n’è la piena consapevolezza in viale Liberazione. Ecco perché si stanno studiando tutte le soluzioni possibili. E una di queste comprendererebbe Frattesi. Non si tratterebbe di una vera pedina di scambio, perché, nel caso, le operazioni sarebbero separate. Ma se, in cambio del via libera per il suo gioiello, l’Atalanta pretenderà un bel mucchio di milioni (l’ordine di grandezza è di una quarantina), cedere il centrocampista aiuterebbe il club nerazzurro a rientrare almeno in parte della spesa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Palestra si avvicina all’Inter: la chiave è Frattesi. E Sarri…

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Marco Palestra - Welcome to Inter Milan 2025 - Best Skills Show | HD

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Corriere dello Sport – Diaby si avvicina all’Inter, perché è intrigo di mercato

Leggi anche: Corriere dello Sport – Frattesi, Luis Henrique e Stankovic jr: ecco il tesoretto Inter

Temi più discussi: Inter, un mercato da Scudetto: da Provedel a Palestra, tutti i nomi in lista; Palestra è la priorità dell'Inter anche se resta Dumfries: la strategia per convincere l’Atalanta; PALESTRA DOUBLE FACE | Corriere dello Sport; L’Inter aspetta per il colpo Palestra. Ma ora l’Atalanta non ha bisogno di soldi.

Corriere dello Sport Chivu voici qui il veut Mercato Inter Curtis, Jones ou Koné, Palestra x.com

Palestra del Cagliari è il calciatore più veloce della Serie AAccedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, ev ... corrieredellosport.it

Corriere dello Sport: Palermo a testa bassa. Inzaghi aspetta BaniIl Corriere dello Sport analizza le scelte di Inzaghi verso i playoff: Rui Modesto verso la conferma, Bani vicino al recupero. ilovepalermocalcio.com