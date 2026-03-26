Corriere dello Sport – Diaby si avvicina all’Inter perché è intrigo di mercato

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Diaby si avvicina all’Inter. La trattativa potrebbe coinvolgere anche Salah, che potrebbe influenzare la cessione del calciatore. La notizia è stata pubblicata il 26 marzo e riguarda le ultime novità di mercato nel calcio italiano. Nessun dettaglio sui tempi o sulle condizioni dell’eventuale trasferimento.

2026-03-26 09:42:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere dello Sport: MILANO – Salah può regalare Diaby all’Inter. Già, perché l’addio al Liverpool dell’attaccante egiziano ha già avuto un’evoluzione in queste ore. Stando ai primi rumors, infatti, il suo futuro, più che negli Usa, sarebbe in Arabia Saudita, con almeno tre club già sulle sue tracce: l’Al Ittihad, l’Al Qadsiah e pure l’Al Hilal di Inzaghi. Il primo, però, si sarebbe mosso in maniera più concreta, tanto da mettere sul tavolo un biennale da 100 milioni di euro. Nel caso, però, l’arrivo di Salah costringerebbe qualcuno a fargli posto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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