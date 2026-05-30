Coraggio e resilienza Un’ala della scuola intitolata ad Alex Zanardi
Una scuola ha dedicato un’ala ad Alex Zanardi, riconoscendo il suo esempio di coraggio e resilienza. Zanardi, che ha affrontato gravi infortuni e sfide personali, rimane un punto di riferimento per le nuove generazioni. La dedicazione mira a mantenere vivo il suo messaggio di determinazione e forza, attraverso un tributo che coinvolge studenti e insegnanti. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti dell’istituto e della comunità locale.
Un esempio di coraggio e resilienza, così Alex Zanardi continua a parlare anche alle nuove generazioni. All’ex campione di automobilismo e atleta paralimpico, recentemente scomparso, è stato intitolato il corridoio di accesso alla palestra del liceo linguistico "Primo Levi" di San Giuliano. La dedica a Zanardi si inserisce in un più ampio contesto che ha visto anche l’intitolazione di un’aula del plesso di via Trieste ai Giusti e alle Giuste dello sport, Arthur Ashe, Yusra Martini e Sadaf Khadem. A ufficializzare questi passaggi è stata, nel pomeriggio di ieri, una cerimonia nella palestra della scuola, durante la quale alcuni ragazzi e ragazze del liceo hanno raccontato la loro esperienza di studenti e sportivi al tempo stesso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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