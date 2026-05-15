Esempio di coraggio e resilienza | Cesena Siamo Noi propone la cittadinanza onoraria per Alex Zanardi
Il gruppo consiliare e il movimento civico Cesena Siamo Noi hanno presentato una proposta per conferire la cittadinanza onoraria ad Alex Zanardi. La richiesta si basa sulla figura del campione sportivo, riconosciuto anche come simbolo di resilienza, determinazione e passione per la vita. La proposta è stata depositata nelle ultime settimane e riguarda la volontà di riconoscere pubblicamente l'impegno e i valori rappresentati dall’atleta. La decisione sarà discussa nelle prossime sedute del consiglio comunale.
Il gruppo consiliare e il movimento civico Cesena Siamo Noi hanno depositato una proposta per il conferimento della cittadinanza onoraria ad Alex Zanardi, campione sportivo e “simbolo internazionale di resilienza, determinazione e amore per la vita”. La proposta nasce dalla convinzione che la. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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