Il mondo dello sport e della politica italiani si sta riunendo in queste ore per ricordare Alex Zanardi, scomparso recentemente. La famiglia dell’atleta e politico è circondata da messaggi di cordoglio e riconoscimenti per la sua vita dedicata alla resilienza e alla determinazione. La notizia della sua scomparsa ha suscitato un forte interesse e una vasta copertura mediática, con molte personalità pubbliche che hanno espresso il loro pensiero.

Bologna, 2 maggio 2026 – Il mondo dello sport e della politica italiani di stringono intorno alla famiglia di Alex Zanardi. L’ex pilota di Formula 1, campione paralimpico, è morto ieri sera a 59 anni, dopo un lungo calvario. Nel 2020 l’incidente in handbike a Pienza, che lo costrinse a un lungo ricovero: tornò a casa solo 18 mesi dopo. "Alex ha saputo trasformare la cultura del nostro Paese, ha regalato gioia e felicità alle persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e speranza a tante persone in Italia e nel mondo. Senza di lui siamo tutti un po' più soli. Resta il suo sorriso, eredità imperitura e sprone a non mollare mai, a guardare alla vita con gli occhi e la gioia di un bambino".🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’addio ad Alex Zanardi, Meloni: “Ha trasformato ogni prova della vita in una lezione di coraggio”

Notizie correlate

Addio ad Alex Zanardi, una vita da campioneDopo tre giorni di coma, sedici operazioni e l’amputazione delle gambe, guarda la moglie accanto al letto: «Daniela, ma è vero che sono ancora vivo?».

Addio ad Alex Zanardi, ex pilota F1 e atleta paralimpico. Meloni: "Italia perde un grande campione"È morto ieri sera all'età di 59 anni Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e poi atleta paralimpico dopo l'incidente in pista del 2001 in cui aveva...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Lutto Zanardi, addio al campione che ha cambiato lo sport; Addio ad Alex Zanardi: il campione di sport e di vita si è spento a 59 anni; Addio ad Alex Zanardi: il campione di sport e di vita si è spento a 59 anni; Addio a Alex Zanardi, il campione dell’impossibile che ha ispirato il mondo.

Addio ad Alex Zanardi, l’atleta si è spento a 59 anni: nel 2017 fece il triathlon in SardegnaMondo dello sport italiano in lutto: l'atleta paralimpico Alex Zanardi si è spento a 59 anni. Nel 2017 gareggiò anche in Sardegna ... cagliaripad.it

Addio ad Alex Zanardi: l’ex pilota e campione simbolo dello sport aveva 60 anniDopo la Formula Uno e l’amputazione delle gambe l’atleta bolognese vinse quattro ori e due argenti alle Olimpiadi nel ciclismo paralimpico. Nel 2020 il secondo tragico incidente ... unionesarda.it

Oggi è un giorno triste per lo sport: ci lascia Alex Zanardi. L'uomo e il campione che non si è mai arreso, dimostrando con il suo esempio e la sua determinazione che nulla è impossibile, basta volerlo. Alex aveva 59 anni ma aveva vissuto tante vite: pilota di Fo - facebook.com facebook

Grave lutto nel mondo dello Sport italiano. Si è spento all’età di 59 anni l’ex pilota e campione paralimpico Alex Zanardi. A darne l’annuncio è stata la famiglia. La Formula 1 ma anche l’esperienza paralimpica attraverso la quale Alex ha vinto 4 ori e 2 argenti a x.com