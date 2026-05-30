Due medaglie di bronzo sono state conquistate nella notte a Bradenton. Nel fioretto maschile A, il primo atleta ha ottenuto il terzo posto, mentre nella spada femminile B, un’altra atleta ha chiuso al terzo posto. La squadra italiana ha portato a casa due podi nella tappa di Coppa del Mondo Paralimpica.

Un’altra notte italiana di medaglie per la scherma azzurra nella tappa di Coppa del Mondo Paralimpica a Bradenton. In Florida la terza giornata di gare, l’ultima dedicata alle prove individuali, ha regalato due bronzi griffati da Luca Platania Parisi nel fioretto maschile categoria A e da Sofia Brunati nella spada femminile B. Un doppio podio di grande valore, dopo prestazioni di qualità e carattere che hanno ulteriormente arricchito il bottino dell’Italia ora a quota sette medaglie conquistate in tre giorni di competizioni negli Stati Uniti d’America. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Coppa del Mondo Paralimpica, altre due medaglie azzurre a Bradenton

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