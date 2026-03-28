Coppa del Mondo due medaglie azzurre | lo sciabolatore Matteo Neri argento a Budapest bronzo per Alberta Santuccio nella spada ad Astana

Durante le competizioni di Coppa del Mondo, due atleti italiani hanno ottenuto medaglie in discipline diverse. Matteo Neri nello sciabola ha conquistato la medaglia d’argento a Budapest, mentre Alberta Santuccio nella spada ha ottenuto il bronzo ad Astana. Questi risultati si aggiungono alle prestazioni della nazionale italiana nelle gare internazionali di scherma.

La sciabola di Matteo Neri è d’argento a Budapest, mentre la spadista Alberta Santuccio conquista il bronzo ad Astana. Arrivano due medaglie azzurre nel sabato di Coppa del Mondo, un gradito ritorno e una grande conferma. Lo sciabolatore bolognese Neri ritrova il podio dopo quasi due anni, battendo in semifinale il campionissimo ungherese – beniamino di casa – Szilagyi. Per l’olimpionica catanese della spada, invece, è la terza medaglia consecutiva quella conquistata in Kazakistan dove, tra gli uomini, ha chiuso ai piedi del podio Matteo Galassi (6°). Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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