Controllo ospedali | dubbi su infermieri sanzione da 12mila euro

Notizia in breve

Un controllo negli ospedali ha rilevato operatori senza titoli di studio nei reparti. Sono state identificate alcune persone che svolgevano ruoli di infermieri senza averne i requisiti necessari. Per questa irregolarità, è stata comminata una sanzione di 12.000 euro. Non sono state fornite conferme sulla qualifica degli infermieri presenti, sollevando dubbi sulla verifica delle qualifiche del personale sanitario. La situazione ha portato a verifiche più approfondite sui controlli di formazione e certificazione.