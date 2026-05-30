Controllo ospedali | dubbi su infermieri sanzione da 12mila euro
Un controllo negli ospedali ha rilevato operatori senza titoli di studio nei reparti. Sono state identificate alcune persone che svolgevano ruoli di infermieri senza averne i requisiti necessari. Per questa irregolarità, è stata comminata una sanzione di 12.000 euro. Non sono state fornite conferme sulla qualifica degli infermieri presenti, sollevando dubbi sulla verifica delle qualifiche del personale sanitario. La situazione ha portato a verifiche più approfondite sui controlli di formazione e certificazione.
? Domande chiave Chi sono gli operatori senza titoli di studio identificati nei reparti?. Come è possibile che nessuno confermi la qualifica degli infermieri presenti?. Perché la sanzione da 12mila euro viene considerata del tutto insufficiente?. Quali riforme servono per rendere la Regione responsabile della qualità sanitaria?.? In Breve Sanzione di 12mila euro applicata dopo ispezioni sulle cooperative ospedaliere.. Carmela Rozza denuncia tre precedenti richieste di verifica rimaste senza risposta.. Proposta di istituire il dipartimento Professioni sanitarie nella Direzione Generale Welfare.. Necessità di penali contrattuali per la Regione nei rapporti con ospedali privati. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Caos infermieri al San Raffaele di Milano, Ats multa l’ospedale per 12mila euro: resta l’accreditamentoL'ospedale San Raffaele di Milano è stato multato dall'Ats di Milano con una sanzione di 12mila euro a seguito dei disordini verificatisi nel...
Concorso Infermieri in Puglia, i dubbi degli ordini su quiz, costi e organizzazione: "Enormi sacrifici"Il concorso regionale per infermieri in Puglia ha suscitato diverse discussioni tra gli operatori del settore e gli ordini professionali.
Temi più discussi: Nuovo controllo medico, dubbi sulla salute di Trump; Visita medica per Donald Trump al Walter Reed Medical Center per controlli di routine; Trump e le visite dentistiche che alimentano dubbi sulla sua salute; Papa Leone XIV commissaria l'ospedale di Padre Pio che naufraga nei debiti: oltre 200 milioni di euro.
Nuovo controllo medico, dubbi sulla salute di Trump. Torna al Walter Reed Medical Center mentre si prepara a festeggiare gli 80 anni #ANSA facebook
Hantavirus, fino a quando durerà l’allerta, le precauzioni e i dubbi sugli asintomaticiMentre risultano negativi i test sugli italiani in quarantena, rimangono molti dubbi su modalità e tempi di contagio dagli asintomatici ... dilei.it
Nuovo controllo medico, dubbi sulla salute di TrumpDonald Trump torna al Walter Reed Medical Center per il suo quarto appuntamento medico noto al pubblico dall'inizio della sua presidenza. Parlando di controlli di routine, la Casa Bianca ha minimizzat ... ansa.it