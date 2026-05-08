Concorso Infermieri in Puglia i dubbi degli ordini su quiz costi e organizzazione | Enormi sacrifici

Il concorso regionale per infermieri in Puglia ha suscitato diverse discussioni tra gli operatori del settore e gli ordini professionali. Dopo la pubblicazione dei risultati della prova preselettiva, sono emerse opinioni critiche riguardo ai quiz, ai costi sostenuti e alla modalità di organizzazione dell’intera procedura. Le contestazioni riguardano anche gli eventuali sacrifici richiesti ai partecipanti e le modalità di svolgimento della selezione.

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Il Concorso Unico Regionale per infermieri in Puglia ha lasciato strascichi polemici dopo la pubblicazione degli esiti della prova preselettiva. Il bilancio tracciato dagli Ordini delle Professioni Infermieristiche (Opi) della Puglia (Bari, Foggia, Lecce, Taranto, Brindisi e Bat) è netto e i.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Blocco dei container in partenza, fermo degli ordini, aumento costi"Si fanno già sentire le prime ripercussioni della guerra in Iran e nel Medio Oriente. Dubbi sull'organizzazione della settimana dello studente: sit-in degli studenti del Tasso in piazzaSit-in in piazza San Francesco degli studenti davanti al liceo Tasso di Salerno, per chiedere un incontro dalla dirigente scolastica Ida Lenza. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Concorso infermieri in Puglia, gli Opi: Preselezione da ripensare per costi ed efficacia; Concorso infermieri in Puglia, la denuncia: Due bagni per 2mila persone, ma solo uno è funzionante alla Fiera. La replica dell'Asl; Concorso infermieri Puglia 2026, sfida chiusa a Bari: 4.746 ammessi allo scritto dopo tre giorni di preselettive; Bari, si apre il maxi concorso per infermieri: sono oltre 12mila i candidati. Concorso infermieri in Puglia, gli Opi: Preselezione da ripensare per costi ed efficaciaConcorso infermieri Puglia, gli Opi criticano la preselezione: dubbi su costi, efficacia e qualità dei quesiti. Ammessi 4.746 candidati. nurse24.it Puglia, maxi concorso per infermieri: oltre 12mila candidati per 1.000 assunzioniPuglia, maxi concorso per infermieri alla Fiera del Levante: oltre 12mila candidati per 1.000 assunzioni nella sanità regionale. nurse24.it +++OPI PUGLIA: “AVEVAMO RAGIONE: LA PRESELEZIONE DEL CONCORSO INFERMIERI SOLLEVA DUBBI SU COSTI, EFFICACIA E RISPETTO DELLA PROFESSIONE!”+++ #brindisicronaca https://www.brindisicronaca.it/opi-puglia-avevamo-ragione-la-p facebook