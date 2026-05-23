Lo chiamavano Trinità | tutto quello che c’è da sapere sul film

Da tpi.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo chiamavano Trinità: trama, cast e streaming del film su Rete 4. Questa sera, sabato 23 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Lo chiamavano Trinità., film del 1970 scritto e diretto da E.B. Clucher, regista anche del sequel “continuavano a chiamarlo Trinità” uscito un anno dopo. È un western all’italiana in versione commedia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Far West: Trinità, pistolero abilissimo, pigro e sciatto, vaga nel deserto sdraiato su una treggia trainata dal suo cavallo. Giunto in una locanda, divora un’intera padella di fagioli e si scontra con due cacciatori di taglie, ai quali sottrae un presunto assassino messicano ferito. 🔗 Leggi su Tpi.it

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