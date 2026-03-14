Altrimenti ci arrabbiamo | tutto quello che c’è da sapere sul film su Rete 4

Stasera alle 21.20 su Rete 4 viene trasmesso il film del 1974 diretto da Marcello Fondato, intitolato

Altrimenti ci arrabbiamo: trama, cast e streaming del film su Rete 4. Questa sera, sabato 14 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Altrimenti ci arrabbiamo, film del 1974 diretto da Marcello Fondato ed interpretato dal duo Bud Spencer e Terence Hill. Il filo conduttore è una dune buggy costruita dalla Puma, che assurge a “pomo della discordia” della vicenda. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Ben e Kid, amici ma rivali, sono rispettivamente un meccanico ed un camionista accomunati dalla passione per le corse automobilistiche, che vincono insieme, a pari merito, una frenetica gara di rallycross, durante la quale hanno più volte tentato di speronarsi a vicenda. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Dicono che bisogna votare sì perché altrimenti i giudici la faranno sempre franca e non verranno puniti mai. Tesi curiosa, tenendo conto che la categoria che più si autoassolve vergognosamente è quella dei politici. Come raccontano stamani Lorenzo Giarelli - facebook.com facebook

Ho solo un’obiezione a questo ragionamento altrimenti perfetto: che non dire la verità al paese su dove vuoi portarlo non è lecito e non è morale nemmeno in campagna elettorale. Che tanti lo abbiano fatto non lo rende accettabile x.com