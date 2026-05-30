Un incendio si è sviluppato tra i cartoni della raccolta differenziata in un centro di smaltimento. Le fiamme hanno raggiunto le strutture metalliche del deposito, causando danni alle attrezzature. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, così come le modalità con cui le fiamme sono state innescate.

? Domande chiave Come hanno fatto le fiamme a colpire le strutture metalliche?. Chi ha innescato il rogo tra i cartoni della differenziata?. Quali indagini stanno conducendo i Carabinieri per ricostruire la dinamica?. Perché la sorveglianza notturna non ha impedito l'incendio?.? In Breve Intervento notturno di un'auto-pompa serbatoio e un pick-up con modulo antincendio.. Danni alle strutture metalliche degli ingressi e alla segnaletica luminosa del polo.. Carabinieri impegnati nelle indagini per accertare la dinamica tra i cartoni della differenziata.. Necessità di nuovi protocolli di sorveglianza per le aree di stoccaggio rifiuti.. Intorno... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Contesse, rogo tra i cartoni: fiamme colpiscono le strutture del centro

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