Terralba rogo tra i rifiuti | fiamme e allarme per le case

Nella serata del 26 aprile, a Terralba, si è sviluppato un incendio che ha coinvolto rifiuti e un'auto in via Buonarroti. Le fiamme hanno causato preoccupazione tra i residenti, mentre i Vigili del Fuoco di Oristano stanno svolgendo indagini per chiarire se si sia trattato di un incendio doloso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

? Cosa sapere Incendio di rifiuti e un'auto in via Buonarroti a Terralba il 26 aprile.. I Vigili del Fuoco di Oristano indagano sull'ipotesi di un atto doloso.. Il fumo denso ha oscurato il cielo di Terralba questo pomeriggio, 26 aprile 2026, quando un rogo scoppiato in via Buonarroti poco prima delle 17:00 ha costretto i soccorsi a intervenire per proteggere diverse abitazioni dai danni. L’incendio è divampato all’interno di un cortile utilizzato come deposito di materiali abbandonati. La combustione ha preso piede con violenza su un ammasso di ferraglie, vecchi elettrodomestici e cumuli di rifiuti, trovando ulteriore combustibile in una vecchia Ford lasciata in disuso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terralba, rogo tra i rifiuti: fiamme e allarme per le case Notizie correlate Rifiuti in fiamme ad Eboli: è caccia all'autore del rogoTempestivo l'intervento dei residenti di un condominio, che sono riusciti a domare il rogo prima che si propagasse ulteriormente Momenti di tensione,... Rogo nel deposito della ditta rifiuti: 7 mezzi in fiammeSul posto, oltre alla squadra di Marcianise, sono intervenute anche una squadra dalla Sede Centrale del Comando e un’autobotte proveniente dal... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Terralba, auto distrutta dalle fiamme; Auto distrutta da un incendio a Terralba, accertamenti delle forze dell’ordine; Notte di fuoco a Terralba | una Fiat Punto viene divorata dalle fiamme. Promozione, nel fine settimana i derby Terralba-Tharros, Freccia Parte Montis-Arborea e Ghilarza-BosaSarà un derby dell’oristanese ad aprire la giornata del torneo di Promozione regionale di calcio. Nel girone A, infatti, oggi alle 15.30, è in programma la sfida tra Terralba F. Bellu e Tharros, un ... unionesarda.it - Calcio Promozione Sardegna 2025/2026 Girone a - 34° Giornata Comunale Mogoro Freccia Parte Montis Francesco Bellu Terralba Quest - facebook.com facebook Terralba, auto distrutta dalle fiamme x.com