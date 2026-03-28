La squadra sta valutando la possibilità di riportare in rosa il difensore bosniaco, sfruttando una clausola presente nel suo contratto e il rapporto con un altro giocatore. La dirigenza sta seguendo con attenzione questa operazione, considerando due fattori chiave per la prossima sessione di mercato estiva. La decisione dipenderà da ulteriori verifiche e valutazioni interne.

Muharemovic Juve, la dirigenza lavora al clamoroso ritorno del centrale bosniaco sfruttando l’ottima clausola e il prezioso legame con Yildiz. L’attesa per la finale dei playoff mondiali del 31 marzo è altissima. L’ Italia di Gennaro Gattuso non si qualifica da 12 anni e dovrà vincere contro la Bosnia Erzegovina per volare al torneo. Sul campo, tra gli ostacoli principali, spicca Tarik Muharemovic, risultato decisivo contro il Galles. L’ex difensore bianconero ha caricato l’ambiente e garantito che combatteranno fino alla fine per realizzare il grande sogno, ribadendo di non avere paura degli avversari. MUHAREMOVIC – « Martedì andremo a divorare chiunque si presenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Muharemovic Juve, il centrale può davvero tornare in bianconero? Ci sono due aspetti da non sottovalutare per l’estate

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Tutto quello che riguarda Muharemovic Juve

Temi più discussi: Muharemovic e Yildiz: ieri compagni alla Juve, oggi amici e avversari, domani il mercato...; Muharemovic ritrova la Juventus: il piano dei bianconeri in vista dell’estate; Juve, una top 11 di rimpianti: li hai venduti a 120 milioni, ora valgono quasi 300; Muharemovic lancia la sfida all'Italia: Divoreremo chiunque si presenti, Zenica sarà infuocata.

Pagina 2 | Divoreremo chiunque: Muharemovic contro l’Italia, la Juve può riabbracciarlo. La chiave c’è già…Il difensore della Bosnia è pronto dopo la vittoria contro il Galles: Combatteremo fino alla fine, Zenica sarà infuocata ... tuttosport.com

Muharemovic sarà il prossimo avversario dell’Italia con la sua Bosnia: il futuro del difensore del Sassuolo, però, rimane un rebusMuharemovic sarà il prossimo avversario dell'Italia con la sua Bosnia: il futuro del difensore del Sassuolo, però, rimane un rebus ... calcionews24.com

I giocatori che vuole la Juve per il prossimo anno secondo Tuttosport, noi invece puntiamo Muharemovic, Ostigard e Norton Cuffy del Genoa, Kone del Parma, Palestra a 50 milioni dopo mezza stagione buona. - facebook.com facebook

Formazione Ufficiale #Sassuolo Vs Juve (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Bakola, Vranckx, I. Kone; Berardi, Pinamonti, Volpato In panchina: Satalino, Zacchi, Doig, Nzola, Romagna, Moro, Frangella, Lipani, Iannoni, Laurienté, Pedro F x.com