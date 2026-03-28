Muharemovic Juve il centrale può davvero tornare in bianconero? Ci sono due aspetti da non sottovalutare per l’estate

Da juventusnews24.com 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra sta valutando la possibilità di riportare in rosa il difensore bosniaco, sfruttando una clausola presente nel suo contratto e il rapporto con un altro giocatore. La dirigenza sta seguendo con attenzione questa operazione, considerando due fattori chiave per la prossima sessione di mercato estiva. La decisione dipenderà da ulteriori verifiche e valutazioni interne.

Muharemovic Juve, la dirigenza lavora al clamoroso ritorno del centrale bosniaco sfruttando l’ottima clausola e il prezioso legame con Yildiz. L’attesa per la  finale dei playoff mondiali  del  31  marzo è altissima. L’ Italia  di  Gennaro Gattuso  non si qualifica da  12 anni e dovrà vincere contro la  Bosnia Erzegovina  per volare al torneo. Sul  campo, tra gli  ostacoli principali, spicca  Tarik Muharemovic, risultato decisivo contro il Galles. L’ex difensore  bianconero  ha  caricato l’ambiente e garantito che  combatteranno fino alla fine  per realizzare il  grande sogno, ribadendo di non avere paura degli avversari. MUHAREMOVIC – « Martedì andremo a divorare chiunque si presenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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