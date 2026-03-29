Selvaggia Lucarelli tra due show Milly Carlucci chiarisce il futuro | cosa può succedere davvero

Milly Carlucci ha spiegato le sue intenzioni riguardo al futuro di Selvaggia Lucarelli, che attualmente è impegnata in due programmi televisivi, uno dei quali è il Grande Fratello Vip. La conduttrice ha fatto chiarezza sulle possibilità di conferma o cambiamenti nel ruolo della giornalista, in relazione alle nuove assegnazioni e alle dinamiche del palinsesto. La situazione attuale ha suscitato interesse tra gli addetti ai lavori e il pubblico.

Lucarelli tra Ballando e GF Vip: cosa ha detto Milly Carlucci. Il passaggio di Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip ha acceso il dibattito televisivo. Da anni volto simbolo della giuria di Ballando con le stelle, la giornalista ha scelto di mettersi in gioco come opinionista nel reality di Canale 5. Una scelta che ha sollevato più di una domanda sul suo futuro nel programma di Rai 1. A fare chiarezza è stata Milly Carlucci, intervenuta nel salotto di Rai 3 di Tv Talk. Le parole di Milly Carlucci: nessuna rottura. La conduttrice ha subito chiarito un punto fondamentale: “Selvaggia è una professionista che non è legata a un contratto eterno con me. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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