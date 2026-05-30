Durante un evento regionale del Movimento 5 Stelle, un rappresentante ha criticato la gestione europea del conflitto tra Russia e Ucraina, affermando che l’Europa non ha una voce chiara sulla questione. Ha inoltre affermato che ora è necessario avviare una trattativa.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il leader M5S critica la strategia europea. Durante un incontro a Oristano in occasione dell’assemblea regionale del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte ha espresso dure critiche nei confronti dell’Unione Europea per la gestione del conflitto tra Russia e Ucraina. Secondo l’ex presidente del Consiglio, l’Europa avrebbe puntato eccessivamente su una soluzione militare, trascurando fin dall’inizio la necessità di un percorso diplomatico. “Si è scommesso sulla vittoria militare, mentre noi sostenevamo da subito la necessità di una svolta negoziale”, ha dichiarato Conte. “Le previsioni sulla Russia si sono rivelate errate”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Conte: “L’Europa non ha una voce sul conflitto in Ucraina, ora serve una trattativa”

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Conte a +Europa: Piano di riarmo Soldi buttati, ma serve difesa comune Ue

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