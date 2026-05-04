Ucraina Zelensky | Serve una voce unica europea nei colloqui con i russi

Il presidente ucraino ha partecipato a un incontro della Comunità politica europea, sottolineando la necessità di una posizione comune tra i paesi europei nei negoziati con la Russia. Ha affermato che è importante avere un fronte unito per rispondere all’attacco russo. La sua richiesta è arrivata in un momento di tensioni crescenti tra Ucraina e Russia, con attenzione internazionale sui prossimi passi diplomatici.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è intervenuto al vertice della Comunità politica europea, chiedendo una voce europea unita contro l’aggressione russa. “Siamo in contatto con gli Stati Uniti e comprendiamo le loro opinioni e posizioni. Ma sarebbe positivo sviluppare una voce comune europea per i colloqui con i russi”, ha detto Zelensky. Il leader dell’Ucraina ha affermato che la Russia deve essere spinta verso la diplomazia. Zelensky ha anche sottolineato l’importanza di trovare una “soluzione a lungo termine per lo Stretto di Hormuz e per il popolo iraniano”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Zelensky: "Serve una voce unica europea nei colloqui con i russi" Ucraina, Salvini frena sugli aiuti a Kiev: C'è corruzione. È scontro con Crosetto Notizie correlate Ucraina, Zelensky atterra a Istanbul per i colloqui con ErdoganIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Istanbul per incontrare il leader turco Recep Tayyip Erdogan e rafforzare la cooperazione su... Leggi anche: Ucraina, Zelensky: “Sì compromessi con Usa, ma no ultimatum russi” Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Guerra in Ucraina, Zelensky: pronti a negoziati in Azerbaigian; Zelensky si dice pronto a incontrare Putin in Azerbaigian; Ucraina, Zelensky annuncia nuova fase nell’uso di armi a lunga gittata; Ucraina, Zelensky sente Fico: Apprezziamo che la Slovacchia abbia adottato misure pro Kiev. Ucraina, Zelensky: Serve una voce unica europea nei colloqui con i russiIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky è intervenuto al vertice della Comunità politica europea, chiedendo una voce europea unita contro l’aggressione ... lapresse.it Guerra Ucraina, Zelensky: In estate Putin deciderà se passare alla diplomazia. LIVEUn drone ha colpito un edificio residenziale vicino a via Mosfilmovskaya, a Mosca. Non risultano persone ferite, secondo quanto dichiarato dal sindaco di Mosca Sergei Sobyanin. Fonti ucraine riferisco ... tg24.sky.it «Le esigenze dell’Ucraina restano urgenti», ha ribadito Ursula von der Leyen, a cui l'Europa risponde con un massiccio impegno da 90 miliardi di euro per la difesa. Una mobilitazione imponente, che tuttavia rende ancora più inaccettabile il totale silenzio di B - facebook.com facebook Ucraina, attacco russo su Merefa: morti e feriti. Zelensky: “Putin deciderà tra guerra e diplomazia” x.com