L’assemblea del 23 maggio è stata annullata a causa di irregolarità. Di conseguenza, il Coni Umbria ha avviato il commissariamento. La decisione è arrivata dopo il mancato raggiungimento del quorum durante l’ultimo appuntamento elettorale. Due candidati si preparano ora a partecipare alla nuova tornata elettorale, che definirà la guida regionale dello sport. La situazione si evolve in un contesto di incertezza amministrativa.

? Domande chiave Chi sono i due candidati pronti alla nuova sfida elettorale?. Perché l'assemblea del 23 maggio è stata annullata per irregolarità?. Come influirà il nuovo commissario sulla gestione delle società sportive?. Quando si terranno le nuove votazioni per la presidenza regionale?.? In Breve Alessandro Cherubini e Alvio La Face gestiranno l'ente per sessanta giorni.. L'assemblea del 23 maggio è stata annullata per violazione dell'articolo 23 comma 2.. Nuove elezioni tra Fabio Moscatelli e Andrea Arena previste entro il mese di giugno.. Il commissariamento segue la precedente gestione guidata da Riccardo Giubilei.. Il presidente del... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Coni Umbria: scatta il commissariamento dopo il vuoto di quorum

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