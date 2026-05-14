L’Aia verso il commissariamento dopo l’inibizione di Zappi | la Figc attende solo il via libera del Coni

Il Consiglio Federale della FIGC avrebbe deciso di procedere con il commissariamento dell’Agenzia Italiana Arbitrato dopo che un arbitro è stato inibito. La decisione è stata presa in attesa dell’autorizzazione finale da parte del CONI, secondo quanto riportato dal giornalista Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport. La situazione riguarda le procedure interne dell’organo arbitrale e la loro gestione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Secondo quanto riportato da Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, il Consiglio Federale della Figc avrebbe deciso di commissariare l’Aia. Manca soltanto il parere del Collegio di Garanzia del Coni, chiamato a esprimersi sulla legittimità dell’operazione, considerata dalla Federazione un atto “indifferibile” nonostante l’attuale governance federale sia dimissionaria. L’idea sarebbe quella di nominare un commissario straordinario fino al 31 dicembre 2026, con possibilità di proroga fino al 30 giugno 2027. Una decisione che arriverebbe dopo mesi di tensioni interne e dopo le recenti vicende giudiziarie che hanno coinvolto i vertici arbitrali. Aia, Tensioni interne e stop alle elezioni.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - L’Aia verso il commissariamento dopo l’inibizione di Zappi: la Figc attende solo il via libera del Coni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La Figc pensa al commissariamento dell’Aia dopo l’inibizione di ZappiLa Figc sta pensando di commissariare l’Aia (associazione italiana arbitri) dopo l’inibizione a 13 mesi per l’ormai ex presidente Antonio Zappi. Rizzoli verso la guida dell’AIA: dopo l’inibizione di Zappi è lui il grande favorito per il ruolo di commissarioTorino già al lavoro per il 2026/27: dal ritorno di Cacciamani ai riscatti e al nodo D’Aversa, il piano di Petrachi per il nuovo progetto Mercato... Temi più discussi: Arbitri, AIA verso il commissariamento: tutti gli scenari e il totonomi per il dopo-Zappi; Caos arbitri, l’AIA verso il commissariamento: mercoledì il Consiglio Federale – CdS; L’AIA CHIAMA IL TUTOR; Commissariamento Aia, ok dalla Figc: tocca al Collegio di Garanzia, cosa succede ora. Per capire il sistema #Aia proInter basta andare indietro nel tempo a gennaio 2023 Un Napoli spedito verso lo scudetto, gioca a San Siro una partita arbitrata dal GRADITO #Sozza che letteralmente consentì la macelleria su Kvaratskhelia e Osimhen Sporchi x.com AIA verso il commissariamento: L'obiettivo è preservare il lavoro degli arbitriL’AIA interviene con un comunicato stampa dopo il consiglio federale di oggi, che ha subordinato il commissariamento al parere del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI: Il Comitato Naziona ... tuttomercatoweb.com Arbitri, AIA verso il commissariamento: tutti gli scenari e il totonomi per il dopo-ZappiL’attuale crisi riporta alla memoria quanto accaduto nel 2006, in piena tempesta Calciopoli. In quel frangente, il presidente dell’AIA Tullio Lanese si autosospese a seguito di un avviso di garanzia, ... policymakermag.it