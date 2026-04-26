La Federazione Italiana Giuoco Calcio potrebbe essere soggetta a un commissariamento in seguito al caso Rocchi, che ha sollevato dubbi su possibili violazioni sistemiche delle norme sportive. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità sportive nazionali, con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano che potrebbe intervenire per valutare la situazione e adottare eventuali misure. La vicenda riguarda questioni legate all’ordinamento sportivo e alle procedure interne della federazione.

FIGC a rischio commissariamento dopo il caso Rocchi: violazioni sistemiche dell’ordinamento sportivo? Può intervenire il Coni. L’inchiesta della Procura di Milano su Gianluca Rocchi per concorso in frode sportiva rischia di innescare una gigantesca reazione a catena. Come evidenziato da Tuttosport, l’autosospensione del designatore non è che la punta di un iceberg che coinvolge l’intera governance calcistica italiana, intrecciandosi con le elezioni dell’ AIA, la stabilità della FIGC e l’ombra del commissariamento. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il bivio politico dell’AIA. La vicenda cade in un momento critico per l’Associazione Italiana Arbitri.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - FIGC a rischio commissariamento dopo il caso Rocchi: violazioni sistemiche? Può intervenire il Coni

Notizie correlate

Indagine arbitri, il caso si allarga: il pasticcio Chiné su Rocchi può far crollare la Figc! Occhio all’ipotesi commissariamentoMercato Inter, rebus Diouf: la posizione del giocatore e della società sul suo futuro.

Elezioni FIGC, il dopo Gravina: alleanze, la corsa di Malagò e il rischio commissariamento. Cosa sta succedendo e quali sono i prossimi passiParma, Valeri ammette: «Con la Lazio la partita più emozionante della stagione per me.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Rocchi: intervengono Coni e Abodi, 'chiarezza su archiviazione in Figc'; Il rischio di penalizzazioni e squalifiche se emerge il concorso delle società; Pressioni e arbitri graditi all'Inter: Rocchi si autosospende. La Figc a rischio commissariamento; Caso Rocchi, rischio commissariamento della FIGC: gli scenari.

Repubblica - Caso Rocchi, ora Abodi e Lotito spingono per il commissariamento FIGC. Elezioni a rischio? Spunta anche il nome di CarraroIl duro attacco del Ministro dello sport di ieri mosso dal sospetto di un malfunzionamento della Giustizia Sportiva. Salta l'appuntamento del 22 giugno? Cosa può succedere ... calciomercato.com

Pressioni e arbitri graditi all'Inter: Rocchi si autosospende. La Figc a rischio commissariamentoDopo il flop dell'Italia, che per la terza edizione consecutiva ha mancato la qualificazione al Mondiale, quello che ci mancava era un nuovo potenziale scandalo in seno al ... milannews.it

Leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/calcio-designatore-arbitri-rocchi-indagato-frode-AIWdBrhC #calcio #Rocchi #indagine #IlSole24Ore - facebook.com facebook

Caso Rocchi, la Procura generale dello Sport chiede una relazione immediata a quella FIGC guidata da Giuseppe Chinè. Intanto l'AIA ha convocato un Consiglio Nazionale «per assumere i provvedimenti conseguenti» x.com