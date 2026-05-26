Il presidente di Confindustria ha criticato l’Unione Europea, definendo la burocrazia “lunare” e chiedendo di fermarsi. Ha inoltre avvertito che l’Europa rischia di diventare un deserto industriale, a causa di salari troppo bassi e dei costi energetici elevati. Nella sua relazione, ha affrontato anche temi come la competitività e il costo dell’energia, sottolineando le difficoltà che le imprese affrontano in questo contesto.

Roma, 26 maggio 2026 – Burocrazia, caro energia, competitività, questione salariale. Sono alcuni dei temi al centro della relazione di Emanuele Orsini, presidente di Confindustria. Parlando davanti alla platea di industriali riuniti a Roma per l’assemblea annuale e davanti a numerosi politici, tra cui la premier Giorgia Meloni, Orsini ha lanciato un messaggio chiaro e forte al governo: la burocrazia rischia di soffocare le imprese. Il nostro appello è uno solo: fermatevi” ha detto il capo degli industriali criticando l'accumulo di regole, modifiche frequenti, sovrapposizioni e oneri eccessivi e definendo “lunare la burocrazia europea ”. Orsini ha ricordato che “solo tra novembre e dicembre 2025 sono stati presentati 10 nuovi pacchetti legislativi” e che “nel 2026 ne arriveranno altri 12”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Orsini e l’accusa all’Ue: “Burocrazia lunare, fermatevi”. Poi l’allarme: “Europa a rischio deserto industriale. Salari troppo bassi”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Orsini lancia l’allarme: “L’Europa rischia il deserto industriale”. “Salari bassi? Le imprese da sole non possono aumentarli”Il presidente di Confindustria ha dichiarato che l’Europa rischia di diventare un “deserto industriale”.

Orsini (Confindustria) al governo: “Il costo dell’energia minaccia esistenziale. Salari bassi frenano la domanda interna”Il rappresentante di Confindustria ha dichiarato che il costo dell’energia rappresenta una minaccia esistenziale per le imprese.

Temi più discussi: Caso Equalize, la Procura di Milano indaga venti società: da Eni a Luxottica allo studio legale Dentons; Cuba accusa l'Ue di 'doppio standard' sulla crisi dell'isola; Andrea, accusa choc. Reati sessuali nella dimora reale.

Il mio intervento integrale al Salone del Libro di Torino. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato: x.com

Orsini sferza l'Ue. E propone nucleare subito e 20 miliardi dal fisco per crescita scuola e sanitàAlla Nuvola dell’Eur, dopo l’inno nazionale suonato all’arrivo del presidente della Repubblica, il brusio lascia spazio al tanto atteso intervento del presidente degli industriali. Emanuele Orsini sal ... msn.com

Vicino a Putin, La querelo. Bocchino accusa Orsini: scontro in tvTra Italo Bocchino e Alessandro Orsini non corre buon sangue. Se poi l’oggetto del contendere è la guerra in Ucraina, le mosse pacifiste di Donald Trump e il ruolo dell’Europa, lo scontro non solo è ... ilgiornale.it