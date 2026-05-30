Confindustria ha dichiarato che la sentenza non modifica gli impegni delle imprese sul territorio, affermando che continueranno a rispettare gli impegni presi. La posizione viene comunicata in un contesto di disponibilità al confronto, ma senza cambiare le priorità stabilite. La nota sottolinea che le azioni delle aziende rimangono invariate e che l’orientamento non subirà modifiche a seguito della decisione giudiziaria.

"La sentenza non cambia gli impegni delle nostre imprese per il territorio; perché resta immutata la volontà degli operatori di incrementare, per quanto possibile, le lavorazioni del materiale sul territorio locale e, soprattutto, di favorire lo sviluppo dell’intero comparto lapideo secondo una visione integrata della filiera". A dirlo è il presidente della Delegazione di Massa-Carrara, Carlo Freni, all’indomani della sentenza della Corte Costituzionale. "Una prospettiva – prosegue Freni - che non si limita a osservare la filiera del lapideo nei soli momenti dell’escavazione e della lavorazione, ma che guarda sempre più alla crescita di attività terziarie ad alto valore aggiunto generate dalla stesso settore, capaci di rafforzare competitività e innovazione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Confindustria disponibile al confronto: "Manterremo i nostri impegni"

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