Che fine hanno fatto i 10 miliardi per il clima promessi da Jeff Bezos? In sei anni speso solo il 28% | Ma manterremo gli impegni

Dalla promessa di novembre 2020 di Jeff Bezos di destinare 10 miliardi di dollari alla lotta ai cambiamenti climatici, sono stati spesi circa 2,8 miliardi di dollari in sei anni. Non sono stati resi pubblici dettagli sui progetti o le modalità di utilizzo di questa somma. Bezos ha dichiarato che manterrà gli impegni presi, ma non sono state fornite ulteriori informazioni sui progressi fatti finora.

Novembre 2020. Jeff Bezos, al tempo l’uomo più ricco al mondo con un patrimonio stimato di 113 miliardi di dollari, annuncia un impegno da 10 miliardi di dollari nella lotta ai cambiamenti climatici. Una mossa dettata forse dalla convenienza politica ( Donald Trump aveva appena perso le elezioni contro Joe Biden ) o forse dall’esigenza di ripulirsi l’immagine e la coscienza (l’influenza degli scioperi di Fridays for Future era ancora forte). Fatto sta che quello resta ancora oggi il più grande impegno filantropico mai stanziato per fronteggiare la crisi climatica. Peccato che di quei 10 miliardi, a distanza di sei anni, ne è stata spesa solo una piccola parte. 🔗 Leggi su Open.online

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