Confesercenti Forlì | Lazzarini resta presidente e si lancia la sfida ZES

Notizia in breve

Lazzarini è stato confermato presidente di Confesercenti Forlì. La sua candidatura si inserisce nel contesto delle zone economiche speciali (ZES), che mirano a favorire lo sviluppo economico e attrarre investimenti. Si discute di come queste aree possano incidere sui negozi del centro storico e di quali interventi siano necessari per contrastare la desertificazione commerciale. Le proposte includono misure di sostegno e incentivi per le attività locali.