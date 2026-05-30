Confesercenti Forlì | Lazzarini resta presidente e si lancia la sfida ZES
Lazzarini è stato confermato presidente di Confesercenti Forlì. La sua candidatura si inserisce nel contesto delle zone economiche speciali (ZES), che mirano a favorire lo sviluppo economico e attrarre investimenti. Si discute di come queste aree possano incidere sui negozi del centro storico e di quali interventi siano necessari per contrastare la desertificazione commerciale. Le proposte includono misure di sostegno e incentivi per le attività locali.
? Punti chiave Come influenzeranno le nuove zone economiche speciali i negozi del centro?. Quali misure concrete serviranno a contrastare la desertificazione commerciale locale?. Chi affronterà le pratiche di dumping che danneggiano le imprese forlivesi?. Perché la proposta di legge in Cassazione è vitale per le botteghe?.? In Breve Carlo Battistini presenta report Camera di Commercio sulla realtà economica del Forlivese.. Dario Domenichini segnala rischi dumping e contratti pirata per le imprese locali.. Mobilitazione di sei mesi per raccolta firme su proposta legge in Cassazione.. Forlì punta su modelli urbani simili a Meldola e Forlimpopoli per risorse. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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