Giacomo Lazzarini sfida Nesto a Cavallino-Treporti | Dopo 11 anni un cambio è necessario

Giacomo Lazzarini, nato nel 1990, si presenta come candidato sindaco di “Cantieri di comunità” a Cavallino-Treporti, un comune che si appresta a scegliere il nuovo primo cittadino nelle elezioni del 24-25 maggio. Dopo oltre un decennio di gestione, l’attuale amministrazione è stata criticata da Lazzarini, che ha dichiarato la necessità di un cambiamento. Cavallino-Treporti si trova nella città metropolitana di Venezia, insieme a due altri comuni che voteranno nello stesso periodo.

Giacomo Lazzarini, classe 1990, è il candidato sindaco di “Cantieri di comunità” a Cavallino-Treporti, il secondo comune, dopo Venezia (il terzo è Torre di Mosto) nella città metropolitana che eleggerà il suo sindaco il 24-25 maggio. Sfiderà l'uscente Roberta Nesto, che si candida per un terzo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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