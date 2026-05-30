Condomini scendete vi facciamo la festa | striscioni e fumogeni nella notte a Roma per la chiusura del pub
Nella notte, il locale nel Torrino è stato chiuso, con striscioni e fumogeni in strada. I condomini hanno esposto uno striscione contro i residenti, mentre alcune auto e portoni sono stati danneggiati. La polizia ha intervenuto per calmare la situazione. Nessun arresto.
Notte di tensione per la chiusura del locale nella zona del Torrino a Roma. Esposto uno striscione contro i condomini, segnalati danni ad auto e portoni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie e thread social correlati
Vi porto nella Foggia a luci rosse: la mappa del sesso tra condomìni, B&B e messaggi in codiceA Foggia, la presenza di attività legate allo sfruttamento della prostituzione si è spostata dai tradizionali punti di ritrovo lungo le strade e le...
Leggi anche: Milan, la voce del dissenso: altri striscioni nella notte davanti a San Siro