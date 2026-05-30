Condomini scendete vi facciamo la festa | striscioni e fumogeni nella notte a Roma per la chiusura del pub

Da fanpage.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella notte, il locale nel Torrino è stato chiuso, con striscioni e fumogeni in strada. I condomini hanno esposto uno striscione contro i residenti, mentre alcune auto e portoni sono stati danneggiati. La polizia ha intervenuto per calmare la situazione. Nessun arresto.

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Notte di tensione per la chiusura del locale nella zona del Torrino a Roma. Esposto uno striscione contro i condomini, segnalati danni ad auto e portoni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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