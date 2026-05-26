Nella notte, davanti a San Siro sono comparsi altri striscioni di protesta. Il settore dei tifosi manifesta insoddisfazione, affiggendo cartelli con messaggi critici. La contestazione si inserisce in un periodo in cui il club non ottiene risultati soddisfacenti. Nessuna azione legale è stata comunicata. La presenza dei tifosi si ripete in più occasioni, evidenziando un dissenso diffuso tra i supporter.

Un tempo, il mese di maggio era il preferito dai tifosi del Milan, impegnato a giocarsi finali e a conquistare i trofei più prestigiosi. Da qualche anno a questa parte, invece, la primavera coincide con dure crisi societarie e la sensazione che questo Milan debba sempre ripartire da zero per programmare il futuro. In mezzo a questo caos, il tifo rossonero ha deciso di prendere posizione e, a giudicare dalle ultime azioni, sembra non guardare in faccia a nessuno. Furlani al centro della contestazione. Riavvolgiamo il nastro del dissenso: venti giorni fa è stata pubblicata una petizione online contro la conferma di Giorgio Furlani nel ruolo di amministratore delegato del club. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, la voce del dissenso: altri striscioni nella notte davanti a San Siro

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