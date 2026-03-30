Vi porto nella Foggia a luci rosse | la mappa del sesso tra condomìni B&B e messaggi in codice

A Foggia, la presenza di attività legate allo sfruttamento della prostituzione si è spostata dai tradizionali punti di ritrovo lungo le strade e le zone periferiche ai quartieri centrali, coinvolgendo condomìni, bed and breakfast e palazzi. Le modalità di comunicazione e le location sono cambiate nel tempo, con messaggi criptici e segnali tra operatori e clienti che si sono adattati a un contesto urbano più complesso.

Non ci sono più soltanto i falò ai margini delle statali o le ombre sotto i lampioni del viale della stazione a scandire il ritmo dell’offerta sessuale a Foggia: da alcuni anni la nuova frontiera del sesso a pagamento attraversa i citofoni dei vicoli del centro storico, pianterreni, B&B e palazzi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Vi porto nella Foggia a luci rosse: la mappa del sesso tra condomìni, B&B e messaggi in codice Articoli correlati Il sesso a pagamento e la cocaina. Blitz dei ghisa nella casa a luci rosseGli annunci pubblicitari online presentavano la foto di una modella ucraina del tutto ignara. Prostituzione, processo bis per il sequestro del B&b a luci rosseLa Cassazione ha rinviato gli atti al tribunale sammaritano per un nuovo giudizio sulprovvedimento cautelare per la struttura di via Cristoforo... Tutto quello che riguarda Vi porto nella Foggia a luci rosse la... Discussioni sull' argomento Asi Foggia, sviluppo dell’agglomerato Manfredonia–Monte Sant’Angelo: confronto tra Consorzio e comuni - FoggiaToday; Foggia, l'ordine del mafioso per l'orologio rubato: Uccidili tutti. Così la Dda ha evitato gli omicidi; Sviluppo della zona ASI: confronto tra Consorzio e Comuni; Destra sparita da Foggia, Bruno Longo (FdI): Vi dico io come è iniziato il declino e dove abbiamo sbagliato. FOGGIA CALCIO Domare il Trapani è stato più agevole di quanto si pensasse, i granata allo Zaccheria hanno disputato una gara di puro contenimento. #lattacco #foggiacalcio #seriecgironec - facebook.com facebook In fondo al tunnel il #Foggia vede una luce che si spegne: il #Trapani vale almeno una speranza. #FoggiaTrapani #SerieC - Di @Tiz_Errichiello . x.com