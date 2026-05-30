Due studenti della scuola media Veneziano-Novelli di Monreale si sono classificati sul podio al Concorso Nazionale Musicale Valle dello Jato, che si è svolto il 26 maggio presso la Real Cantina Borbonica di Partinico. La competizione, alla nona edizione, è rivolta alle scuole medie ad indirizzo musicale e ai licei musicali.

Al Concorso Nazionale Musicale Valle dello Jato trionfano due alunni della Veneziano-Novelli. La competizione, ideata per le scuole medie ad indirizzo musicale e i licei musicali, e giunta alla sua nona edizione, si è svolta il 26 maggio presso Real cantina borbonica di Partinico. Ad aggiudicarsi il podio, Riccardo Marzullo, vincitore del primo premio per la sezione Violino con la votazione di 95100, e Giulio La Bruna, secondo premio per la sezione Pianoforte con la votazione di 93100. Entrambi i ragazzi frequentano la terza media del corso musicale e, sin dalla primaria dell’istituto Veneziano Novelli, hanno intrapreso l’approccio alla ritmica e alla propedeutica, approdando, alle medie, allo studio di uno strumento musicale. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Concorso Nazionale Musicale Valle dello Jato: due alunni della Veneziano-Novelli di Monreale sul podio

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