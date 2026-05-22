Concorso Nazionale Città di Palermo | primo e secondo premio agli alunni della Veneziano-Novelli di Monreale

Due giovani studenti della scuola Veneziano-Novelli di Monreale hanno vinto rispettivamente il primo e il secondo premio al Concorso Nazionale “Città di Palermo” dedicato ai giovani musicisti. La competizione, che si è svolta recentemente, ha visto partecipare diversi talenti provenienti da varie parti del paese. La scuola di Monreale si è distinta per le esecuzioni dei suoi allievi, che hanno ottenuto riconoscimenti ufficiali durante la premiazione. La vittoria testimonia il livello di preparazione raggiunto dagli studenti della scuola.

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Monreale – Primo e secondo premio per due giovani talenti della Veneziano-Novelli al Concorso Nazionale per Giovani Musicisti “Città di Palermo”. Alla trentunesima edizione della competizione, ideata per le scuole ad indirizzo musicale e organizzata dall’associazione Collegium Ars Musica, si sono aggiudicati il primo premio per la sezione Violino solista l’alunno Riccardo Marzullo con la votazione di 95100 e il secondo premio per la sezione Pianoforte solista l’alunno Giulio La Bruna con la votazione di 90100. Il concorso, che ha visto la partecipazione di numerosi studenti provenienti da diverse scuole del territorio, ha offerto ai ragazzi un’importante occasione di crescita artistica e confronto musicale. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Concorso Nazionale “Città di Palermo”: primo e secondo premio agli alunni della Veneziano-Novelli di Monreale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video IX Concorso Musicale europeo città di Siracusa e l'ensemble di fiati della classe d Sullo stesso argomento “Porte Aperte” alla Rai per gli alunni della Veneziano-NovelliStamattina alcuni studenti delle classi terze delle medie hanno partecipato al progetto “Rai Porte Aperte”, diventando così giornalisti e tecnici per... Teatro in lingua inglese per gli alunni della Veneziano-Novelli: in scena un adattamento di Edgar Allan PoeUn’entusiasmante esperienza di immersione linguistica ha coinvolto ancora una volta gli alunni della Veneziano-Novelli nell’ambito dell’educazione in... #CONCORSO NAZIONALE STRUMENTI A #PERCUSSIONE 2a edizione 30 - 31 Maggio 2026 Domenica 31 maggio ore 19.15 concerto e premiazione dei vincitori Teatro Comunale #CittàSantAngelo (Pe) ingresso libero Informazioni Ufficio: 085.9506122 x.com Trionfo per l’Istituto Comprensivo Mondovì 1 al 15° Concorso Musicale Nazionale di ScandicciUn successo travolgente e carico di emozioni quello ottenuto dagli studenti dell'indirizzo musicale dell'IC Mondovì 1 al prestigioso 15° Concorso Musicale Nazionale Città di Scandicci, svoltosi in T ... targatocn.it Due giovani talenti della Veneziano-Novelli sugli scudi al Concorso Nazionale per Giovani Musicisti Città di PalermoSono il violinista Riccardo Marzullo e il pianista Giulio La Bruna PALERMO, 22 maggio – Alla 31ª edizione della competizione, ideata per le scuole ad indi ... monrealenews.it Cascata Vernale, Parco Nazionale di Yosemite reddit