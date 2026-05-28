Al CineTeatro Imperia si è svolto ieri pomeriggio il decimo anniversario dell’indirizzo musicale della scuola “Veneziano – Novelli”. Durante l’evento intitolato “Il giro del mondo in un concerto”, gli studenti hanno eseguito brani provenienti da diversi paesi, coinvolgendo il pubblico con esibizioni di musica e danza. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi studenti, insegnanti e familiari, celebrando un decennio di attività scolastica in ambito musicale.

Sul palco del teatro gli alunni e gli ex alunni hanno festeggiato la significativa ricorrenza dell’istituzione di un percorso formativo che, dal 2016, attraversa il curricolo verticale e connota fortemente l’offerta didattica della scuola. Un decennio di crescita, sfide e opportunità per i tanti giovani del territorio che, all’interno del corso musicale, hanno trovato stimoli e occasioni per riconoscere e valorizzare i propri talenti. Con “Il giro del mondo in un concerto” gli organizzatori hanno raccontato il viaggio musicale degli studenti che, nel corso degli anni, hanno incrociato insegnanti e compagni diversi, ma un’unica stessa meta, la musica. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Monreale, la “Veneziano-Novelli” celebra dieci anni di indirizzo musicale al CineTeatro Imperia

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