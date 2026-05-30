Il 31 maggio si terrà “Divagazione a dieci corde”, performance del duo Pellegrino-Persichetti, nell’ambito dei Concerti di Primavera. La rassegna, parte del cartellone “Iglesias classica”, ha già registrato successo con i primi appuntamenti e riprende dopo una breve pausa. Questa serie di concerti cameristici anticipa il Festival Internazionale di Musica da Camera previsto per l’autunno.

IGLESIAS – Dopo il grande successo dei primi appuntamenti e una breve pausa, proseguono “I Concerti di Primavera”, rassegna cameristica realizzata nell’ambito del cartellone “Iglesias classica”, anteprima del Festival Internazionale di Musica da Camera in programma in autunno. L’evento è organizzato dall’Associazione Anton Stadler Ets sotto la direzione artistica del compositore e bandoneonista Fabio Furia. Domenica 31 maggio alle 19.30 la magia della grande musica dal vivo ritorna al teatro Electra di Iglesias con un altro evento clou, il concerto dal titolo “Divagazioni a dieci corde” del duo formato dal violinista di caratura.... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Concerti di Primavera, il 31 maggio “Divagazione a dieci corde” del duo Pellegrino-Persichetti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Palazzo Amnig: per i “concerti di Primavera” il fascino senza tempo del duo pianisticoMercoledì 1° aprile alle 20:30 si terrà un concerto presso l’Auditorium del Palazzo ANMIG, inserito nella rassegna “Concerti di Primavera”...

Bari, ultimo weekend di maggio tra concerti, fumetti e spettacoli: tutti gli eventi del 30 e 31 maggio 2026Il fine settimana del 30 e 31 maggio 2026 a Bari e provincia sarà caratterizzato da numerosi eventi, tra concerti, spettacoli e mostre di fumetti.

Temi più discussi: Concerti di primavera, il 21 maggio al Conservatorio di Sassari la musica sefardita con il Quartetto Durme; Concerti di Primavera, Leonardo Zunica a Faenza con il recital pianistico Images; Poesia e Musica sotto il Vesuvio; Alla Scuola di Polizia Penitenziaria, i Concerti di Primavera, nel ricordo del Generale Aprea.

LA RASSEGNA - Al via i Concerti di Primavera a Teano: per il ciclo Chitarre al Museo il chitarrista Marco De Biasi ift.tt/XHxIPql x.com

[Discussione 10/10] La Grande Lettura di Primavera - Dominio Pubblico | Vanity Fair di William Makepeace Thackeray reddit

Penultimo appuntamento con la rassegna I Concerti di Primavera firmata dall’Associazione Anton Stadler ETSìDopo il grande successo dei primi appuntamenti e una breve pausa, proseguono I Concerti di Primavera, rassegna cameristica realizzata nell’ambito del cartellone Iglesias classica, anteprima del F ... laprovinciadelsulcisiglesiente.com

Concerti di Primavera – Solo Bach 29-30 maggioDal 29 al 31 maggio 2026, i cicli Concerti di Primavera – Solo Bach e Pianofestival Spring 2026 propongono tre appuntamenti consecutivi tra Sessa Aurunca e Aversa, offrendo al pubblico ... lapilli.eu