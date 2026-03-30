Mercoledì 1° aprile alle 20:30 si terrà un concerto presso l’Auditorium del Palazzo ANMIG, inserito nella rassegna “Concerti di Primavera” organizzata da Seven Arts. L'evento vedrà protagonista un duo pianistico che proporrà un repertorio classico, attirando l’attenzione degli appassionati di musica. La manifestazione, giunta alla sua edizione, rappresenta un appuntamento tradizionale per il pubblico locale.

Mercoledì 1° aprile alle ore 20:30, l’Auditorium del Palazzo ANMIG si accende nuovamente di musica con il ritorno dei Concerti di Primavera, la rassegna firmata Seven Arts che negli anni è diventata un appuntamento atteso e amato dal pubblico cittadino.Protagonista della serata sarà un elegante. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Palazzo Amnig: per i “concerti di Primavera” il fascino senza tempo del duo pianistico

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