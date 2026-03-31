Conceicao rivela | Felice alla Juventus voglio vincere trofei qui E papà Sergio ricorda il 5 maggio ecco cosa ha detto!

Conceicao Francisco e suo padre Sergio hanno rilasciato un'intervista al The Athletic, durante la quale il giocatore ha espresso soddisfazione per il suo attuale club e ha affermato di voler conquistare trofei con questa squadra. Inoltre, Sergio ha ricordato un evento avvenuto il 5 maggio, senza fornire ulteriori dettagli. Le dichiarazioni sono state rese pubbliche recentemente, offrendo un quadro delle loro opinioni e ricordi.

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