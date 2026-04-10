Alisson Santos, esterno brasiliano del Napoli, ha commentato la sua esperienza nella squadra partenopea, definendo il club un sogno e affermando di sentirsi come a casa. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate attraverso i canali ufficiali della società. L’atleta si è espresso sulla sua nuova avventura e sulla sua integrazione nel gruppo, senza ulteriori dettagli sulla sua carriera o sul campionato.

Alisson Santos, esterno partenopeo, ha rilasciato sui canali ufficiali della Ssc Napoli alcune dichiarazioni sulla sua nuova avventura in maglia azzurra. Il mio primo gol in maglia azzurra? In questa azione ho stretto un po’ più verso il centro in modo che i difensori mi concedessero più spazio. Lì giovane mi ha trovato in buona posizione, io ho controllato con il sinistro aggiustandomi la palla per poter finalizzare e ho concluso l’azione segnando. A chi mi ispiro? Mi sono sempre ispirato a Neymar e Ronaldinho, guardavo le loro partite e prendevo ispirazione dalle loro giocate. Una cosa che mi accomuna a loro è la posizione in campo. Il mio sogno da bambino? Quello di diventare calciatore e l’ho realizzato, poi conquistare grandi successi nella mia carriera e arrivare in grandi club come quello in cui sono ora, il Napoli. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Alisson Santos: “Napoli un sogno per me, qui mi sento come a casa”

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