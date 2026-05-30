Francisco Conceiçao ha parlato della relazione con suo padre, descrivendo la sua severità come molto forte durante l'infanzia. Ha spiegato che questa severità si riflette anche nel suo comportamento, anche al di fuori del campo. La sua narrazione si concentra sulla durezza percepita nel rapporto con il genitore, senza aggiungere commenti o valutazioni personali.

Francisco Conceiçao si racconta senza filtri. Sul rapporto con il padre afferma che la sua severità in campo a volte si trasferisce anche al di fuori: "Era molto severo, non lascia andare niente. Anche con il peso, mi controllava molto. Ma a casa ogni tanto mi dà un abbraccio". Guarda l'intervista integrale sul nostro canale YouTube. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Conceiçao: "Mio padre è molto severo, da bambino..."

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