Dopo la vittoria in una partita di campionato, l’allenatore del Genoa ha commentato l’esito del match ai microfoni di Dazn, esprimendo soddisfazione per i tre punti ottenuti. Ha parlato anche delle prossime sfide, in particolare della partita contro l’Atalanta, e ha fornito un’analisi sul suo stile di gioco, evidenziando come sia cambiato rispetto al passato. La discussione si è concentrata sui dettagli della prestazione della squadra durante l’incontro.

di Francesco Spagnolo Conceicao nel post partita di Juve Genoa ha parlato ai microfoni di Dazn analizzando nei dettagli la prestazione dei suoi. Cosa ha detto. Nel post partita di Juve Genoa Conceicao ha parlato ai microfoni di Dazn. Le parole del giocatore bianconero. PRESTAZIONE – « Abbiamo meritato. Nel secondo tempo abbiamo risentito un po’ di stanchezza, ma abbiamo fatto una gran partita. Siamo contenti dei tre punti ». ASSIST – « Sto provando a migliorare. Devo provare a fare questo. Adesso ci concentriamo sulla partita contro l’Atalanta, che è molto importante ». MODO DI GIOCARE – « Provo ad andare un po’ più dentro, a non dare riferimento agli avversari per metterli più in difficoltà e avere più spazio per dribllare ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conceicao a Dazn: «Vittoria meritata. Siamo molto contenti dei tre punti. Adesso pensiamo all’Atalanta. Il mio modo di giocare? Ecco cosa è cambiato rispetto al passato»

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