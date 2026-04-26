Sergio Conceiçao jr. ha commentato il passato in rossonero di suo padre, ex allenatore del Milan. Ha affermato che il padre avrebbe meritato più tempo in maglia rossonera e ha condiviso alcune riflessioni sulla situazione attuale del club. La discussione si concentra sul periodo trascorso dall’allenatore in Italia e sulle sue aspettative riguardo al suo percorso professionale.

Questa sera il Milan dovrà fare moltissima attenzione a 'Chico' Conceiçao, tra gli esterni più in forma del campionato italiano e grande risorsa per l'attacco della Juventus. Sul fratello Sergio ha parlato a 'Tuttosport'. Nella sua lunga intervista spazio anche all'avventura dell'allenatore Sergio Conceiçao al Milan nella scorsa stagione: "Avrebbe meritato più tempo. In sei mesi ha giocato due finali: una l’ha vinta, l’altra non meritava di perderla. In campionato, da quando è arrivato lui, avrebbe chiuso quinto. I problemi che aveva mio padre sono gli stessi del Milan di quest’anno, mi dispiace perché se avesse cominciato la stagione credo che sarebbe andata diversamente".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Sergio Conceiçao jr.: “Mio padre al Milan? Avrebbe meritato più tempo. Il problema del Milan non è …”

[PAROLE FORTISSIME] CONCEICAO ATTACCA IL MILAN!

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Sergio Conceiçao Jr: Papà poco aiutato dal Milan, con Allegri stessi problemi. Chico rimane alla Juventus per puntare allo ScudettoSergio Jr Conceicao, figlio dell'ex allenatore del Milan e fratello dell'ala della Juventus Francisco ha parlato a Tuttosport. Vi riportiamo alcune delle sue parole: ... calciomercato.com