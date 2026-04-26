Sergio Conceiçao jr | Mio padre al Milan? Avrebbe meritato più tempo Il problema del Milan non è …

Da pianetamilan.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sergio Conceiçao jr. ha commentato il passato in rossonero di suo padre, ex allenatore del Milan. Ha affermato che il padre avrebbe meritato più tempo in maglia rossonera e ha condiviso alcune riflessioni sulla situazione attuale del club. La discussione si concentra sul periodo trascorso dall’allenatore in Italia e sulle sue aspettative riguardo al suo percorso professionale.

Questa sera il Milan dovrà fare moltissima attenzione a 'Chico' Conceiçao, tra gli esterni più in forma del campionato italiano e grande risorsa per l'attacco della Juventus. Sul fratello Sergio ha parlato a 'Tuttosport'. Nella sua lunga intervista spazio anche all'avventura dell'allenatore Sergio Conceiçao al Milan nella scorsa stagione: "Avrebbe meritato più tempo. In sei mesi ha giocato due finali: una l’ha vinta, l’altra non meritava di perderla. In campionato, da quando è arrivato lui, avrebbe chiuso quinto. I problemi che aveva mio padre sono gli stessi del Milan di quest’anno, mi dispiace perché se avesse cominciato la stagione credo che sarebbe andata diversamente".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Sergio Conceiçao jr.: “Mio padre al Milan? Avrebbe meritato più tempo. Il problema del Milan non è …”

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