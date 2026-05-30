Un giocatore portoghese della Juventus ha dichiarato che il suo idolo è il padre e ha definito la squadra “fantastica”. Ha espresso il desiderio di partecipare a un Mondiale, affermando che Cristiano Ronaldo ha ancora molta fame di successo. In un’intervista, ha sottolineato che il calcio è principalmente istinto e ha parlato della sua passione per il ruolo che ricopre in campo.

Manuali e saggi ponderosi ci hanno spiegato l’opportunità - meglio: la necessità - che la ragione prevalga sull’istinto, non foss’altro perché è l’elemento che distingue l’uomo dagli altri animali e lo rende superiore a essi. Poi ascolti Francisco Conceiçao descrivere se stesso e ti assale il dubbio: vuoi vedere che ha ragione lui quando ammette di assecondare il suo, di istinto, con quel gioco tutto scatti, finte e dribbling? Un modo di stare in campo - prima ancora, di interpretare il calcio - che rappresenta uno dei pochi motivi di consolazione in una stagione conclusasi per la sua Juve nel modo peggiore, con la mancata qualificazione alla prossima Champions. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Conceiçao: "Il mio idolo? Papà. La Juve? Fantastica. Voglio il Mondiale: CR7 ha ancora fame..."

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Francisco Conceição: messaggio da MVP contro il Milan

Notizie e thread social correlati

Conceicao rivela: «Felice alla Juventus, voglio vincere trofei qui». E papà Sergio ricorda il 5 maggio, ecco cosa ha detto!Conceicao Francisco e suo padre Sergio hanno rilasciato un'intervista al The Athletic, durante la quale il giocatore ha espresso soddisfazione per il...

Leggi anche: La figlia di Licia Colò: "Papà è il mio datore di lavoro, ma non di tutti. Pietrangeli? Un idolo, mi ha rovinato la vita"

Juventus, Francisco Conceiçao: Voglio vincere titoli e migliorare su gol e assistAlla Juventus voglio vincere titoli-ha proseguito Conceiçao- perché è di questo che vive il club. A livello individuale voglio continuare a crescere, migliorare i miei numeri e diventare uno dei ... sport.sky.it

La reazione di Conceiçao per il cambio nel derby: Vlahovic lo calma, ma non ce l’aveva con SpallettiNon è stato sicuramente un derby da ricordare Juventus-Torino di sabato 8 novembre per l'11a di Serie A. I bianconeri hanno diverse volte sfiorato il vantaggio ma l'occasione più ghiotta l'hanno avuta ... fanpage.it