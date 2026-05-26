La figlia di Licia Colò | Papà è il mio datore di lavoro ma non di tutti Pietrangeli? Un idolo mi ha rovinato la vita

Il suo nome, Liala, nasce dall'unione delle prime due lettere di Licia e Alessandro, i suoi genitori, chiuse dalla "a" di always, ovvero "per sempre" in inglese. "Da piccola non ne comprendevo l'unicità. Mi sentivo già diversa dagli altri per mille motivi: la mia famiglia, il mio stile di vita. E. 🔗 Leggi su Today.it

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La tenerezza di Licia Colò con la figlia Liala conquista tutti

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“Lei deve lavorare e io faccio la sua assistente”: il video di Licia Colò con la figlia Liala è viraleUn video di pochi secondi mostra Licia Colò mentre dice a sua figlia Liala: “Lei deve lavorare e io faccio la sua assistente”.

Licia Colò pubblica un video con la figlia Liala: in poche ore raggiunge un milione di viewsLicia Colò ha pubblicato un video in stazione insieme alla figlia Liala, che in poche ore ha totalizzato un milione di visualizzazioni.

Temi più discussi: Liala Antonino, la figlia di Licia Colò: Io e mia mamma in Africa senza valigie. Pietrangeli per me è stato un idolo e mi ha rovinato la vita. Fare la modella mi stava stretto; Giorgio Pietrangeli, morto a 59 anni il figlio di Nicola Pientrangeli: è stato campione italiano di surf. Il padre ricoverato in ospedale; Udine si prende cura delle storie: torna La Notte dei Lettori; Raimondo Todaro, finalista al Gf Vip: la figlia, la carriera, la malattia all'intestino, Francesca Manzini, la nuova fidanzata e la fine...

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Liala Antonino, figlia di Licia Colò: Io e mia mamma in viaggio in Africa senza valigie. Pietrangeli per me è stato un idoloA scuola mi escludevano anche i prof perché ero la figlia di un personaggio famoso ... msn.com