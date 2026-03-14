Durante una cena tra la dirigenza e l’allenatore della Juventus, sono stati discussi i piani per il futuro della squadra. Il tecnico ha dato il suo assenso al rinnovo di contratto, ma ha anche specificato che in estate sono previsti acquisti di alto livello. La società e l’allenatore stanno lavorando insieme per rafforzare la rosa con nuovi acquisti di prima categoria.

Mercato Juve: la dirigenza e il mister hanno pianificato il futuro durante la recente cena per il rinnovo puntando a rinforzi di primissima qualità. Il futuro della Juve prende forma attraverso una proficua sinergia. Secondo le indiscrezioni del Corriere dello Sport, le basi per l’estate sono state gettate nel corso dell’ incontro a cena tra Luciano Spalletti e la dirigenza. Questo vertice, organizzato per definire i dettagli sul prolungamento del suo contratto, si è trasformato in un tavolo operativo di altissimo livello. Le parti hanno sfruttato l’occasione per delineare la programmazione sportiva, dimostrando totale unità di intenti. L’allenatore ha ribadito la ferma volontà di proseguire il cammino, presentando un piano dettagliato per farsi trovare pronti alle importanti e cruciali sfide. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juve, Spalletti chiaro con la dirigenza: ok il rinnovo, ma si aspetta questi colpi in estate. Il piano del mister

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