Con il cuore vince la serata Quarto Grado sul podio vola Crozza

Da iltempo.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli ascolti del venerdì televisivo vedono su Rai1, dopo la presentazione (2.770.000 – 15.9%), Con il Cuore - Nel Nome di Francesco vincono la serata con una media di 2.333.000 spettatori pari al 18.3% di share. Su Canale5 L'Erede sigla invece 1.828.000 spettatori con uno share del 14.6%. Su Rai2 John Wick 4 totalizza 489.000 spettatori pari al 3.7%. Su Italia1 Jurassic World - Il dominio intrattiene 815.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai3 La sala professori registra 654.000 spettatori (4.1%). Su Rete4, dopo la presentazione (809.000 – 4,5%), Quarto Grado raduna 1.097.000 spettatori (9,6%). Su La7 Propaganda Live segna 784.000 spettatori e il 6. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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quarto grado con il cuore vinceAscolti Tv ieri (29 maggio): Rai 1 vola con Conti, L'Erede ha un inizio tiepidoUna serata segnata dall’evento benefico dedicato a San Francesco concede il primato a Rai davanti a Canale 5. Ottimi risultati anche per Quarto Grado e Fratelli di Crozza. libero.it

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