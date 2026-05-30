Con il cuore vince la serata Quarto Grado sul podio vola Crozza
Gli ascolti del venerdì televisivo vedono su Rai1, dopo la presentazione (2.770.000 – 15.9%), Con il Cuore - Nel Nome di Francesco vincono la serata con una media di 2.333.000 spettatori pari al 18.3% di share. Su Canale5 L'Erede sigla invece 1.828.000 spettatori con uno share del 14.6%. Su Rai2 John Wick 4 totalizza 489.000 spettatori pari al 3.7%. Su Italia1 Jurassic World - Il dominio intrattiene 815.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai3 La sala professori registra 654.000 spettatori (4.1%). Su Rete4, dopo la presentazione (809.000 – 4,5%), Quarto Grado raduna 1.097.000 spettatori (9,6%). Su La7 Propaganda Live segna 784.000 spettatori e il 6. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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#AscoltiTv #Auditel: Vince Con il cuore, bene Quarto Grado. Con un picco di oltre 1.200.000 spettatori, Maurizio Crozza e @AndreaZalone chiudono la migliore stagione di sempre di Fratelli di Crozza #VigilanzaTv #VTV x.com
NEWS - Il Papa: La guerra si vince con l’amore, non con una superpotenza. Nella messa di Pentecoste celebrata in San Pietro, Papa Leone XIV ha rilanciato con forza il tema della pace, indicandolo come il cuore del suo pontificato. Preghiamo che lo Spirit facebook
Ascolti Tv ieri (29 maggio): Rai 1 vola con Conti, L'Erede ha un inizio tiepidoUna serata segnata dall’evento benefico dedicato a San Francesco concede il primato a Rai davanti a Canale 5. Ottimi risultati anche per Quarto Grado e Fratelli di Crozza. libero.it
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Entro quando dovrebbe vincere il bracket 3? reddit