Gli ascolti del venerdì televisivo vedono su Rai1 Dalla Strada al Palco Special totalizzare una media di 2.338.000 spettatori pari al 16.7% di share, vincendo la serata in valori assoluti. Su Canale5 il Grande Fratello Vip conquista invece 1.968.000 spettatori pari a uno share del 17.3%. Su Rai2 la serie Delitti in Paradiso diverte 888.000 spettatori pari al 4.9% e a seguire lo spin-off Oltre il Paradiso sigla 790.000 spettatori pari al 5.6%. Su Italia1 il film Spider-Man – Homecoming raduna 781.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3 Vespucci – Il Viaggio più Lungo calamita 678.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 Quarto Grado attira 1.185.000 spettatori (9.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dalla strada al palco vince la serata ma cresce il GF Vip. Vola Quarto Grado

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