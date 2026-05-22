Gli ascolti del giovedì televisivo vedono su Rai1 il film Un futuro aprile con Ludovica Ciaschetti e Francesco Montanari segnare 2.219.000 spettatori pari al 14.4% di share, vincendo la serata. Su Canale5 la dizi turca Forbidden Fruit sigla invece 1.973.000 spettatori con uno share del 14.3%. Su Italia1, dopo la presentazione (616.000 – 3.2%), Sarabanda Celebrity calamita 937.000 spettatori con il 6.9%. Su Rai3, dopo la presentazione (877.000 – 4.6%), Splendida Appendice con Geppi Cucciari diverte 877.000 spettatori (5.9%). Su Tv8 il film Spectre incolla davanti allo schermo 368.000 spettatori (2.6%). Sul Nove, dopo la presentazione (449.000 – 2. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ascolti Tv: Vince Un futuro aprile. Ore 14 Sera vola sul podio dei più visti in prima serata

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