Durante la serata su Rai Uno, Carlo Conti ha condotto l’evento “Con il cuore – Nel nome di Francesco 2026”. Tra i protagonisti, Sal Da Vinci ha ottenuto un punteggio di 9, mentre Conti è stato valutato con un 8. La trasmissione ha visto esibizioni e interventi di vari artisti, con giudizi positivi da parte della giuria. La serata ha celebrato l’artista scomparso nel 2026, con momenti dedicati alla sua memoria.

Si intitola Con il cuore – Nel nome di Francesco 2026, la serata evento in onda su Rai Uno con alla conduzione Carlo Conti. Uno show in diretta dal sagrato della Basilica superiore di San Francesco di Assisi caratterizzato dalla musica, ma soprattutto dalla solidarietà. Il concerto benefico è stato organizzato per celebrare 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi. Un modo per rendere ancora più viva la parola e la testimonianza del santo, con tantissimi ospiti, da Serena Brancale a Sal Da Vinci. Lo show-evento con Conti che aiuta gli altri. Voto: 8. Con il cuore – Nel nome di Francesco è giunto ormai alla sua 24esima edizione. Una maratona di solidarietà fortemente voluta dai frati del Sacro Convento di San Francesco in Assisi per sostenere le persone in difficoltà in Italia e in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Con il cuore – Nel nome di Francesco 2026, le pagelle: Conti impeccabile (8), Sal Da Vinci è inarrestabile (9)

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Dai Bee Gees ai Queen, è comunque ?! I Gemelli Di Guidonia e Sal Da Vinci sono Con il cuore - nel nome di Francesco. La tua donazione al numero solidale: 45515 x.com

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